Hərbi fotoqraf ölümündən bir saniyə əvvəl partlayışı çəkdi – FOTO

Amerika ordusunun jurnalı “Military Review” hərbi fotoqraf Hilda Kleytonun ölümünə bir saniyə qalmış çəkdiyi fotonu dərc edib.

Oxu.Az xəbər verir ki, Kleyton 2013-cü ildə Əfqanıstanda həlak olub. Onun çəkiliş apardığı təlimlər zamanı qəfildən minaatanın lüləsi partlayıb. Nəticədə beş nəfər ölüb, o cümlədən, biri hərbi fotoqraf olmaqla, dörd əfqanıstanlı hərbi qulluqçu.

In honor of Spc. Hilda Clayton, Military Review is running a tribute in the current edition. @DINFOS @USArmy #COMCAM https://t.co/y9AudgqPKM pic.twitter.com/0WsUYAoXHi

“Military Review” nəşri həmçinin Kleytonun əfqan həmkarı tərəfindən çəkilmiş fotonu da dərc edib.

This is the last thing Army photog Hilda Clayton saw: a mortar tube exploding in Afghanistan in 2013 https://t.co/sDkvZzKwIP pic.twitter.com/RxUhx3fAOF