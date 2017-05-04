Военный фотограф сняла взрыв за секунду до гибели – ФОТО

2017-05-04 01:01 | www.oxu.az | 4

Журнал американской армии Military Review опубликовал снимки взрыва, сделанные военным фотографом Хильдой Клейтон за мгновение до смерти, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Клейтон погибла в июле 2013 года в Афганистане. Во время учений, которые она снимала на камеру, неожиданно взорвался ствол миномета. В результате погибли пять человек, в том числе четверо афганских солдат, один из которых тоже был военным фотографом.

Издание Military Review опубликовало также фото взрыва, сделанное афганским коллегой Клейтон.

This is the last thing Army photog Hilda Clayton saw: a mortar tube exploding in Afghanistan in 2013 https://t.co/sDkvZzKwIP pic.twitter.com/RxUhx3fAOF — Alex Horton (@AlexHortonTX) 1 мая 2017 г.

Снимки обнародовали спустя почти четыре года после трагедии. В Military Review отметили, что приняли решение о публикации, чтобы показать «опасности, с которыми во время учений и в бою сталкиваются и мужчины, и женщины».

С.Б.

