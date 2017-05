Военный фотограф сняла взрыв за секунду до гибели – ФОТО

2017-05-04 01:01 | www.oxu.az | 4

Журнал американской армии Military Review опубликовал снимки взрыва, сделанные военным фотографом Хильдой Клейтон за мгновение до смерти, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Клейтон погибла в июле 2013 года в Афганистане. Во время учений, которые она снимала на камеру, неожиданно взорвался ствол миномета. В результате погибли пять человек, в том числе четверо афганских солдат, один из которых тоже был военным фотографом.

In honor of Spc. Hilda Clayton, Military Review is running a tribute in the current edition. @DINFOS @USArmy #COMCAM https://t.co/y9AudgqPKM pic.twitter.com/0WsUYAoXHi

Издание Military Review опубликовало также фото взрыва, сделанное афганским коллегой Клейтон.

This is the last thing Army photog Hilda Clayton saw: a mortar tube exploding in Afghanistan in 2013 https://t.co/sDkvZzKwIP pic.twitter.com/RxUhx3fAOF