В Сомали застреленного министра приняли за боевика

2017-05-04 01:36 | www.trend.az | 3

Сотрудники службы безопасности застрели в среду в Могадишо сомалийского министра по общественным работам и реконструкции страны, так как по ошибке приняли его за боевика-исламиста, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что телохранители председателя счетной палаты Сомали застрелили министра по общественным работам и реконструкции страны Аббас Абдуллахи, инцидент произошел в центре столицы Сомали Могадишо. Охранники открыли огонь по автомобилю, в котором находился министр, у контрольно-пропускного пункта у президентского дворца. Мотивы стрельбы и подробности инцидента ранее не сообщались, передает РИА Новости.

Как заявил представитель мэрии Могадишо Абдифата Омар Хелейн (Abdifatah Omar Halane), министр был убит "по ошибке". "Они случайно открыли огонь по его автомобилю", — отметил он. По словам представителя полиции Нура Хуссейна, сотрудники службы безопасности, патрулирующие улицы, заметили блокирующий улицу автомобиль и, полагая, что им управляют боевики, открыли огонь.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.