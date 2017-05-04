Президент Ильхам Алиев спас банковский сектор от будущих банкротств

2017-05-04 01:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду издал важный указ для банковского сектора страны, утвердив порядок продажи неработающих активов в рамках мероприятий по резолюции и оздоровлению утративших платежеспособность банков.

Этим указом появились шансы у банков, чьё финансовое положение ухудшилось, для оздоровления, и они уже не вынуждены будут покинуть рынок.

Еще ранее в Налоговый кодекс Азербайджана были внесены поправки предусматривающие освобождение при продаже “плохих” активов банков, утративших платежеспособность, от уплаты НДС. Срок действия этих льгот - три года.

Утверждённый сегодня порядок, как раз призван разъяснить каким образом будет осуществляться продажа этих самых неработающих активов. Сам порядок достаточно прост. В первую очередь, в течение 20 дней Палата надзора над финансовыми рынками должна внести активы банка в категорию “нерабочих” (токсичных). Продажа активов будет осуществляться на основе обычного гражданско-правового договора, а оценку активов будет проводить независимый оценщик.

Есть также необходимый минимум пунктов, которые должны быть отражены в договоре о купле-продаже нерабочих активов - это имена сторон, заключающих договор, предмет и сумма договора, юридический статус сторон и их должности, а также степень их ответственности, имя составителя договора, дата и номер договора.

За прошлый год в Азербайджане закрылось 11 банков. Регулятор [Сперва Центральный банк, а затем Палата надзора над финансовыми рынками] объяснял причины такого шага тем, что их уставный капитал не соответствует минимальным требованиям в 50 миллионов манатов, они не выполняют предписания регулятора, да и в целом у них ухудшилась платежеспособность. В итоге все эти банки были признаны банкротами.

Впоследствии председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы признался, что несовершенное банковское законодательство не позволило предпринять иных мер, в частности в отношении Bank Standard. То есть банк можно было бы спасти, будь у регулятора другие способы реагирования, помимо отзыва лицензии.

Можно сказать, что утвержденный сегодня порядок, как раз является одним из таких способов "спасения" банков. Вместо закрытия самого банка, его здоровые активы можно перевести в “переходный банк”, а неработающие активы продать на основе установленного порядка.

К слову о “переходных банках”. Это один из новых терминов, который появился в банковском законодательстве Азербайджана. Соответствующие изменения были утверждены главой государства в начале апреля.

Помимо создания “переходного банка” у регулятора появились и другие способы поддержать банк. Так, к примеру когда в банк, потерявший платежеспособность, назначается временный администратор, он может применить один из нескольких возможных опций. Во-первых, оценив активы и пассивы банка, администратор готовит план его "очистки". Затем банк может быть продан инвестору, объединен с другим банком или с несколькими банками.

То есть сейчас правительство и регулятор получили возможность использования иного принципа в работе с “проблемными” банками. Теперь они могут максимально помочь банкам, чтобы выжить, и их клиентам сохранить средства, а ликвидировать банки придётся уже только в случае, если эти варианты не дают результатов.

Таким образом, Президент Азербайджана спас банковский сектор от будущих банкротств, а это означает сохранение рабочих мест и восстановление доверия к банкам.

Азад Гасанли, обозреватель Trend