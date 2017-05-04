В Иране число погибших при взрыве на шахте увеличилось до 35 (Обновлено)

2017-05-04 02:28 | www.trend.az | 4

02:28 (GMT+4) Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан достигло 35 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

22:46 (GMT+4) Число погибших в результате взрыва в угольной шахте в иранской провинции Голестан достигло 21 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тела двух рабочих из-под завалов в угольной шахте, где произошел взрыв.

Взрыв в угольной шахте произошел в среду днем неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан. Ранее глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек. Он также добавил, что в больницы были доставлены 28 пострадавших.

22:46 (GMT+4)