Число жертв взрыва на шахте в Иране возросло до 35 - ОБНОВЛЕНО-2

2017-05-04 02:33 | www.apa.az | 3

По меньшей мере, 35 человек стали жертвами взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, ранее приводились данные о 21 погибшем.

Сильный взрыв произошел в среду на угольной шахте "Заместане Юрт" близ города Азадшахр в северо-восточной иранской провинции Голестан. На глубине 1,8 тыс. м оказались блокированы несколько десятков горняков.

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22:53

Число погибших в результате взрыва в угольной шахте в иранской провинции Голестан достигло 21 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что спасатели извлекли тела двух рабочих из-под завалов в угольной шахте, где произошел взрыв.

Взрыв в угольной шахте произошел в среду днем неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан. Ранее глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек. Он также добавил, что в больницы были доставлены 28 пострадавших.

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17:32

В результате взрыва на шахте в Иране пострадали 26 человек, тела 2 мужчин достали из-под обломков.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, прорыв вспомогательные туннели, спасатели пытаются освободить оставшихся под обломками людей.

Причиной взрыва послужила утечка газа.

Организация Скорой медицинской помощи объявила, что в южной части шахты, глубиной 1800 метров, под обломками остались 50 человек, а в северной части – 40 человек.

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16:18

Взрыв произошел в угольной шахте на северо-западе Ирана, под завалами могут находиться до 50 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в среду днем в провинции Голестан неподалеку от города Азадшахр.

«От 40 до 50 человек оказались под завалами в результате взрыва», — сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Голестан Садек Али Мокаддам.