Египетская армия уничтожила 18 боевиков на Синае

2017-05-04 03:12 | www.apa.az | 3

Вооруженные силы Египта провели масштабную операцию против террористического подполья в центральной части Синайского полуострова, уничтожив 18 боевиков.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, во время рейдов были задержаны 32 подозреваемых в поддержке экстремистов.

Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков, а также 29 заминированных мотоциклов, которые были снаряжены радикалами для совершения атак.

Армия Египта совместно с МВД уже несколько лет проводит на полуострове контртеррористическую операцию против действующего там экстремистского подполья.