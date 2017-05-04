В Мали девять миротворцев ООН получили ранения при обстреле лагеря миссии

2017-05-04 03:21 | www.apa.az | 4

Девять миротворцев получили ранения в результате минометного обстрела лагеря миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в Тимбукту.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, что по лагерю было выпущено не менее шести минометных снарядов. Среди девяти раненых четыре миротворца ООН находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы в малийской столице Бамако.

Миротворцы MINUSMA находятся в Мали по решению СБ ООН.