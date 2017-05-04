В Сомали по ошибке застрелили министра

2017-05-04 03:42 | www.apa.az | 3

В Сомали сотрудники службы безопасности по ошибке застрелили министра по общественным работам и реконструкции страны Аббаса Абдуллахи.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в центре столицы Сомали Могадишо, у контрольно-пропускного пункта, находящегося возле президентского дворца.

По словам представителя полиции Нура Хуссейна, сотрудники службы безопасности, патрулирующие улицы, заметили подозрительный автомобиль и, полагая, что им управляют боевики, открыли огонь.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны.