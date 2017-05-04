WhatsApp uygulamasında bağlantı sorunu

2017-05-04 04:41 | www.trend.az | 0

Küresel düzeyde en yaygın kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp'ta gece saatlerinde bağlantı sorunu yaşandı.

Başta fotoğraf ve yazılı veri paylaşımı amaçlı olmak üzere dünyada 1 milyardan fazla insanın kullandığı WhatsApp uygulamasındaki bağlantı sorunu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

"Operatörlerimizden kaynaklı herhangi bir arıza bulunmamaktadır"

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Whatsapp ile global seviyede bir problem olduğu raporlandı. Operatörlerimizden kaynaklı herhangi bir arıza bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Whatsapp kesintisiyle ilgili haritayı da paylaşan Sayan, "İletişimde yerli ve milli teknolojilerin kullanılması çok ama çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Birkaç saat süren bağlantı sorunu daha sonra çözüldü ve veri paylaşımı normale döndü.

Kaynak: AA