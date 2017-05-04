Буффон сыграл в сотом матче за “Ювентус” в Лиге чемпионов

2017-05-04 05:16 | www.apa.az | 5

Джанлуиджи Буффон достиг отметки в 100 матчей в Лиге чемпионов за туринский "Ювентус", выйдя в стартовом составе в первой полуфинальной встречи против Монако.

Как передает АПА, рекордсменом по количеству поединков в самом престижном европейском клубном турнире за один клуб является бывший полузащитник "Барселоны" Хави – 151.

Лидером по количеству матчей в Лиге чемпионов является бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс, ныне выступающий за "Порту". В его активе 164 игры.