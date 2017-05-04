Макрон выиграл предвыборные дебаты во Франции

2017-05-04 05:22 | www.apa.az | 4

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх в ходе теледебатов с лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Elabe по заказу телеканала BFMTV.

По результатам опроса, Макрону предпочтение отдали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%. Еще 3% затруднились ответить на вопрос. В исследовании приняли участие 1314 человек, отобранных на основе выборки.

Макрон также одержал победу в ходе опроса на сайте газеты Figaro: 64% против 36% (24,3 тысячи проголосовавших).

Первый тур президентских выборов состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур пройдет 7 мая.