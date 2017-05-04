В Южной Корее началось досрочное голосование на президентских выборах

2017-05-04 06:35 | www.apa.az | 3

Досрочное голосование началось в четверг в Южной Корее в преддверии намеченных на 9 мая президентских выборов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по данным местного избиркома уж проголосовало более 590 тысяч человек.

Всего на нынешних выборах зарегистрировано 42 миллиона 479 тысяч 710 избирателей. Досрочное голосование на президентских выборах продлится два дня до вечера пятницы.

На пост президента Южной Кореи претендуют 13 человек. По последним данным опроса общественного мнения, опубликованным накануне, основные претенденты на президентский пост - Мун Чжэ Ин от Демократической партии, которого поддержали 42,4% опрошенных, Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи и представитель консервативных сил Хон Чжун Пхё, рейтинги которых не превысили 18,6%.