В Венесуэле юношу убили во время разгона оппозиции

2017-05-04 07:08 | www.apa.az | 3

Молодой человек в возрасте 17 лет был убит в среду в ходе разгона маршей оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, смерть юноши произошла в момент, когда сотрудники национальной гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.

В то же время глава администрации муниципии Чакао Рамон Мучачо сообщил, что в среду в центры здоровья был доставлен 161 пациент, пострадавший от действий гвардейцев на акции протеста.

Акция оппозиции была направлена против решения президента Николаса Мадуро созвать национальное учредительное собрание для внесения изменений в основной закон страны. По последним данным, в ходе идущих с 4 апреля протестов в Венесуэле погибли более 30 человек.