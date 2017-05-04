Facebook'un net kar ve geliri arttı

2017-05-04 07:23 | www.trend.az | 1

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve geliri arttı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 76 artışla 3,06 milyar dolara ulaştı. Geçen senenin ocak-mart döneminde firma 1,74 milyar dolar net kar elde etmişti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başına 0,6 dolar kar elde eden Facebook, bu yılın ilk çeyreğinde de hisse başına 1,04 dolar kar yakaladı.

Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 yükselerek 8,03 milyar dolara ulaştı. Facebook, 2016'nın ilk üç ayında 5,38 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Facebook'un reklamlardan elde ettiği gelir de 2016'nın ilk çeyreğinde 5,2 milyar dolardan 2017'nin ilk çeyreğinde 7,86 milyar dolara ulaşarak yüzde 51 artış kaydetti.

Bu seneki ilk çeyrek reklam gelirlerinin yüzde 85'ini oluşturan mobil reklamların payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 82 seviyesindeydi.

Aylık kullanıcı sayısı 2 milyara yaklaştı

Bu yılın ocak-mart döneminde, Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da artış görüldü.

Şirketin günlük aktif kullanıcı sayısı bu yılın ilk çeyreğinde ortalama 1,28 milyar kişi olurken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 yükseldi.

Facebook'u kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı da 2 milyar kişiye yaklaştı.

Firmanın aylık aktif kullanıcı sayısı bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak ortalama 1,94 milyar kişiye ulaştı.

Kaynak: AA