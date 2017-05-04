Один из старейших актеров мира скончался на 105 году жизни
2017-05-04 08:51 | www.oxu.az | 3
Один из старейших актеров мира, швейцарец Лукас Амман скончался в возрасте 104 лет в Германии.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Bild.
Близкая знакомая актера Аннемари фон Кинлин сообщила, что он скончался в своей квартире в Мюнхене в среду. По ее словам, он был серьезно болен и незадолго до смерти перенес операцию на желчном пузыре.
Лукас Амман известен в первую очередь своими детективными ролями.
A.M.