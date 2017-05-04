SOCAR утвердила программу разработки крупного азербайджанского газового месторождения

2017-05-04 09:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR утвердила представленную французской Total программу разработки крупного газоконденсатного месторождения "Абшерон" на Каспии, сообщил Trend источник в SOCAR.

"Программа разработки месторождения со стороны SOCAR утверждена. Никаких вопросов и замечаний у нас по этому поводу не возникло. Стороны продолжают совместную работу над проектом", - сказал собеседник агентства.

Документ был представлен SOCAR в декабре прошлого года.

Ранее SOCAR и Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 450 метров. Добыча составит до полутора миллиардов кубометров газа в год, который в полном объеме пойдет на внутренний рынок Азербайджана, а также значительные объемы конденсата. Первый газ с месторождения планируется получить в 2019 году.

Ожидается, что Total примет окончательное инвестиционное решение по "Абшерону" до конца 2017 года, а первая оценочная скважина будет пробурена в конце текущего года. Примерная стоимость первой фазы оценивается в один миллиард долларов.

По оценке геологов SOCAR, запасы месторождения "Абшерон" составляют 350 миллиардов кубических метров газа и 45 миллионов тонн конденсата.

Участниками проекта "Абшерон" являются госкомпания SOCAR - 40 процентов, французские компании Total (40 процентов, технический оператор проекта) и Engie (20 процентов).

(Автор: Максим Цурков)

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