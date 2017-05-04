Всемирный форум по межкультурному диалогу еще больше усиливает позицию Азербайджана - депутат

2017-05-04 09:07 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Всемирный форум по межкультурному диалогу еще больше усиливает позицию Азербайджана на международной арене, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев.

По его словам, форум, который проходит уже в четвертый раз, имеет большое политическое, экономическое и культурное значение.

Форум создает возможность формировать широкие связи между Западом и Востоком, отметил парламентарий.

"Азербайджан на своем примере показывает, что мы в XXI веке можем говорить о межкультурном и межрелигиозном диалоге, о взаимном их сотрудничестве. С этой точки зрения Всемирный форум по межкультурному диалогу, который проходит в Азербайджане, стал очень прекрасной платформой", - сказал Алиев.

По его словам, в целом, вопросы, которые обсуждаются на форуме, охватывают темы, беспокоящие весь мир.

Одним из самых важных моментов является проведение Всемирного форума по межкультурному диалогу по инициативе глобального масштаба Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации ЮНЕСКО, отметил депутат.

Отметим, что в Баку 4-6 мая пройдет Всемирный форум по межкультурному диалогу. На форуме примут участие министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта и других стран.

(Автор: Ильхама Исабалаева)