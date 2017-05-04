Напряженная ночь на фронте

2017-05-04 09:16 | www.oxu.az | 2

Армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 122 раза.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Воскеван Ноемберянского района и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района, Агдам и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

A.M.

