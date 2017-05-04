В работе WhatsApp произошел сбой по всему миру

2017-05-04 09:23 | www.oxu.az | 3

Пользователи во всем мире столкнулись с проблемами при отправке сообщений с помощью WhatsApp.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, в настоящее время работа мессенджера уже восстановлена.

«У нас было временное отключение. Сейчас наши сервисы восстановлены. Мы ценим ваше терпение» - отметили представители проекта.

Причины произошедшего сбоя на данный момент неизвестны.

WhatsApp — это приложение для смартфонов, которое позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, отправлять фотографии, аудиоролики и видео. Мессенджер появился 8 лет назад. В 2014 году его купил Facebook почти за 22 млрд долларов США. Проведенное в конце прошлого года исследование показало, что WhatsApp является самым популярным в мире приложением. Им пользуются более миллиарда человек.

Отметим, что сбой в работе мессенджера WhatsApp произошел минувшей ночью также в Азербайджане.

У.А.