Официальный курс маната к мировым валютам на 4 мая

2017-05-04 09:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое мая установлен на уровне 1,7024 и 1,8549 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов 04.05.2017 1 доллар США 1 USD 1.7024 1 евро 1 EUR 1.8549

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