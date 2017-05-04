Официальный курс маната к мировым валютам на 4 мая
2017-05-04 09:28 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое мая установлен на уровне 1,7024 и 1,8549 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.
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Курсы валют и драгметаллов
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04.05.2017
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1 доллар США
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1 USD
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1.7024
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1 евро
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1 EUR
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1.8549
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