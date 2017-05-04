В Баку начинается IV Всемирный форум межкультурного диалога

2017-05-04 09:30 | www.oxu.az | 3

Сегодня начинает свою работу IV Всемирный форум межкультурного диалога.

Как передает Oxu.Az, IV Всемирный форум межкультурного диалога на тему «Развитие межкультурного диалога: Новые возможности для безопасности людей, мира и устойчивого развития» пройдет в Баку с 4 по 6 мая.

Сессии в рамках форума охватят темы безопасности людей, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роль молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

A.M.

