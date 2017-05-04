Стивен Кинг считает допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее своих триллеров

2017-05-04 09:39 | www.oxu.az | 1

Американский писатель Стивен Кинг, известный главным образом своими романами в жанре триллер и ужасы, считает тот факт, что нынешний президент США Дональд Трамп имеет допуск к ядерной кнопке, страшнее любых своих произведений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Кинг написал в среду в своем Twitter.

«То, что у этого парня (Трампа) палец на красной кнопке, страшнее любой истории ужасов, что я написал», - говорится в сообщении. «Твиты Трампа в его первые сто дней (на посту главы государства. - прим. ТАСС) изобразили довольно четкий портрет: он олицетворяет просто хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности», - считает писатель.

Кинг уже не в первый раз выступает с критикой в адрес республиканца, а до президентских выборов он был одним из более 450 американских писателей, выступивших с петицией, призывающей не допустить возможности избрания Трампа.

Н.О.