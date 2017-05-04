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Официальный курс маната к мировым валютам на 4 мая (Версия 2)

2017-05-04 09:43 | www.trend.az | 2

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:28)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое мая установлен на уровне 1,7024 и 1,8549 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

04.05.2017

1 доллар США

1 USD

1.7024

1 евро

1 EUR

1.8549

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2625

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1114

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9087

1 бразильский реал

1 BRL

0.5381

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4635

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1267

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1505

1 чешская крона

1 CZK

0.0694

1 чилийский песо

1 CLP

0.2545

1 китайский юань

1 CNY

0.2469

1 датская крона

1 DKK

0.2494

1 грузинский лари

1 GEL

0.6961

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2188

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1924

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1925

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7122

1 израильский шекель

1 ILS

0.4704

1 канадский доллар

1 CAD

1.2414

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5945

1 казахский тенге

1 KZT

0.0054

1 киргизский сом

1 KGS

0.0252

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3937

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0903

1 молдавская лея

1 MDL

0.0897

1 египетский фунт

1 EGP

0.094

1 норвежская крона

1 NOK

0.1967

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0456

1 польский злотый

1 PLN

0.4416

1 российский рубль

1 RUB

0.0297

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2187

1 саудовский риал

1 SAR

0.454

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.331

1 турецкая лира

1 TRY

0.482

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1935

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4871

1 украинская гривна

1 UAH

0.0643

100 японских иен

100 JPY

1.5097

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1717

Золото (1 унция)

1 XAU

2128.5107

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.1407

Платина (1 унция)

1 XPT

1550.8864

Палладий (1 унция)

1 XPD

1363.6224

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