В Баку подрались турки и иранцы: Есть раненые – ФОТО
2017-05-04 09:56 | www.oxu.az | 2
В Баку произошла массовая драка между водителями – гражданами Турции и Ирана.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в месте под названием «TIR parkı» в поселке Локбатан Гарадагского района.
Между обедавшими в кафе водителями – гражданами Турции и Ирана возник конфликт. Спор перерос в драку с использованием находившихся в кафе предметов в качестве оружия.
В результате инцидента пострадали в общей сложности пять человек, включая официантку кафе. Одному из них – гражданину Ирана – оказали первую медицинскую помощь.
Другие пострадавшие – 48-летняя официантка Зейнаб Насирова, 41-летний гражданин Турции Алтай Бекар, 50-летний гражданин Ирана Видади Рзаи и 30-летний Мустафа Меликзаде.