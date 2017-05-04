В Баку подрались турки и иранцы: Есть раненые – ФОТО

2017-05-04 09:56 | www.oxu.az | 2

В Баку произошла массовая драка между водителями – гражданами Турции и Ирана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в месте под названием «TIR parkı» в поселке Локбатан Гарадагского района.

Между обедавшими в кафе водителями – гражданами Турции и Ирана возник конфликт. Спор перерос в драку с использованием находившихся в кафе предметов в качестве оружия.

В результате инцидента пострадали в общей сложности пять человек, включая официантку кафе. Одному из них – гражданину Ирана – оказали первую медицинскую помощь.

Другие пострадавшие – 48-летняя официантка Зейнаб Насирова, 41-летний гражданин Турции Алтай Бекар, 50-летний гражданин Ирана Видади Рзаи и 30-летний Мустафа Меликзаде.

З.Г.

