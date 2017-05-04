В Азербайджане задержан известный бизнесмен

2017-05-04 10:24 | www.oxu.az | 3

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали владельца дома торжеств «Хамса» и ряда других бизнес-объектов Мурвата Гасанли.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ени Мусават, в настоящее время М.Гасанли находится в управлении. Он задержан в рамках расследования об угрозах турецкому бизнесмену Омуру Оралу и его турецкому адвокату в Азербайджане.

В обращении к руководству МВД О.Орал отметил, что когда он возвращался в Азербайджан вместе с адвокатом, Мурват Гасанли преследовал его от аэропорта до отеля, а также угрожал ему и его адвокату. Данный инцидент произошел несколько месяцев назад, в дело вмешалось посольство Турции в Азербайджане.

Краткая суть дела заключается в том, что компания «Emre Piliç», одной из владельцев которой является О.Орал, продавала племенные яйца ОАО «Siyəzən Broyler». Деньги за яйца ОАО «Siyəzən Broyler» долгие годы платило руководителю ООО «Xəmsə-M» Мурвату Гасанли, являвшемуся представителем Омура Орала в Азербайджане.

ОАО «Siyəzən Broyler» передало М.Гасанли 3,8 млн долларов США, который передал компании «Emre Piliç» лишь 2,1 млн из этих денег, не отдав оставшиеся 1,7 млн долларов.

О.Оралу сказали, что ОАО «Siyəzən Broyler» отказывает платить эти деньги. Когда руководитель «Emre Piliç» Омур Орал пригрозил приехать за деньгами в Азербайджан и обратиться в нужные инстанции, М.Гасанли ответил, что ОАО «Siyəzən Broyler» принадлежит к высшим государственным кругам, поэтому против этой компании ничего нельзя предпринять. Если О.Орал пойдет на это, то его сразу же арестуют.

Таким образом, М.Гасанли хотел предотвратить приезд О.Орала в Азербайджан. О.Орал утверждает, что таким способом М.Гасанли хотел присвоить принадлежащие компании «Emre Piliç» 1,7 млн долларов США. После приезда в Азербайджан ему начали угрожать, грозясь убить его сына.

С.Б.

