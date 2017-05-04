В Туркменистане аккредитован новый посол Румынии

2017-05-04 10:22 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Румынии Сорина Василе Молдована, который вручил главе государства верительные грамоты, говорится в четверг в сообщении туркменского правительства.

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества. "Актуальным видится сложение усилий в таких областях, как энергетика и транспорт. Значимая роль отводится деятельности совместной межправительственной комиссии и регулярным двусторонним межмидовским консультациям", - сказано в информации.

Ранее сообщалось, что две страны договорились об изучении оптимальных путей торгово-транспортного коридора Черное море - Каспийское море с использованием портовых преимуществ Констанцы и Туркменбаши.

Речь идет о формировании Евразийского транспортного коридора. В частности, Госслужба морского и речного транспорта Туркменистана в последние годы изучает возможность транспортировки грузов, в том числе сжиженного газа в Констанцу. Маршрут поставок предполагает использование спецконтейнеров и пролегает через Каспий в Баку (Азербайджан), далее железнодорожным транспортом в Батуми или Поти (Грузия, Черноморский регион) и оттуда морем в Румынию.

(Автор: Гусейн Гасанов)