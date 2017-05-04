Президент Узбекистана утвердил программу развития гидроэнергетики на 2017-2022 годы

2017-05-04 10:22 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим постановлением утвердил программу развития гидроэнергетики на 2017-2022 годы, сообщила пресс-служба главы государства.

«Данный документ принят в целях последовательного увеличения использования возобновляемых источников энергии, создания на этой основе новых экологически чистых генерирующих мощностей, обеспечения технического и технологического перевооружения существующих гидроэлектростанций на базе использования современных технологий, эффективного управления водными ресурсами с учетом интенсивного освоения передового международного опыта, а также повышения сбалансированности энергетических ресурсов», - говорится в сообщении.

Приоритетным направлением программы определено, в частности, создание новых и модернизация действующих генерирующих мощностей в электроэнергетике за счет широкого использования возобновляемых экологически чистых источников энергии.

Всего в рамках программы предусмотрено построить 42 новых и модернизировать 32 действующих гидроэлектростанции в системе министерства сельского и водного хозяйства республики, АО «Узбекэнерго», на естественных водотоках и водохозяйственных объектах страны.

Строительство и модернизацию генерирующих мощностей необходимо осуществлять, согласно документу, с внедрением современных и обоснованных научно-технических решений, обеспечивая при этом стимулирование бережного отношения к водному потенциалу республики, сохранение имеющейся флоры и фауны при строительстве гидротехнических сооружений.

В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 45 электростанций общей мощностью около 13 тысяч мегаватт, в том числе 16 электростанций, входящих в состав АО «Узбекэнерго» общей мощностью 12,04 тысячи мегаватт.

Основной объем электроэнергии - до 90 процентов - производят 10 тепловых электростанций «Узбекэнерго» суммарной установленной мощностью 10,6 тысячи мегаватт. 29 гидроэлектростанций компании установленной мощностью 1,4 тысячи мегаватт в основном объединены в каскады ГЭС и работают по водотоку.

Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру министерства сельского и водного хозяйства.

Предприятия АО «Узбекэнерго», объединяющего крупнейшие электростанции Узбекистана, в 2016 году произвели 59 миллиардов киловатт/часов электроэнергии, что на четыре процента больше, чем в 2015 году, сообщила пресс-служба компании.

(Автор: Демир Азизов)