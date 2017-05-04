Али Гасанов: «Уровень бедности среди вынужденных переселенцев упал с 75% до 12%»

2017-05-04 10:34 | www.apa.az | 3

«В результате проведенных за последние годы мероприятий, в 2007 году были ликвидированы 12 палаточных лагерей и 3 лагеря из грузовых вагонов на железных дорогах, где вынужденные переселенцы жили в тяжелых условиях. Кроме того, в 2016 году была ликвидирована последняя из 16 поселков финского типа. Проживающие там семьи вынужденных переселенцев были переселены в новые поселки».

Как сообщает АПА, об этом говорится в статье заместителя премьер-министра, председателя Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, заместителя председателя ПЕА Али Гасанова в газете «Азербайджан».

А.Гасанов сказал, что для беженцев и вынужденных переселенцев по сегодняшний день были построены 95 современных поселков и жилых комплексов из многоэтажных зданий, общей жилой площадью 3,2 миллиона квадратных метров. Для сравнения, жилищный фонд этих новых комплексов в 2 раза больше жилищного фонда города Мингячевир: «Для того, чтобы в новых комплексах люди могли жить комфортно, получать медицинские услуги, а дети могли получать образование, наряду с необходимыми социальными объектами создана и техническая инфраструктура. Если говорить конкретно, построены 151 школа, 58 культурных, 59 медицинских учреждений, 60 детских садов, 2 олимпийских спорткомплексов, проведены 730 километров дороги, 965 км водопроводов, 1625 км электрических проводов, 465 км газопровода.



Самая большая школа для вынужденных переселенцев на 1300 учеников была построена в 2012 году в поселке Мушвигабад Гарадагского района, самая большая электрическая подстанция (280 мегаватт) была сдана в эксплуатацию в 2007 году в Агджабединском районе. До сегодняшнего дня были улучшены жилищно-бытовые условия 50 тысяч семей вынужденных переселенцев или 250 тысяч человек, из них 46 тысяч семей или 230 тысяч человек были переселены в течение последних 13 лет. На построение новых поселков в целом было выделено 2,3 миллиарда манатов. Из них 2 миллиарда манатов – средства Госнефтефонда, 1,95 манатов, то есть 97% были выделены за последние 13 лет.



В целом на решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев было выделено 6,2 миллиарда манатов, из них 2,8 миллиарда манатов – средства госбюджета, 2 миллиарда манатов – средства Госнефтефонда, 1,4 миллиарда манатов – средства международных финансовых структур и действующих в нашей странней международных гуманитарных организаций. 85% или 5,2 миллиарда манатов этих средств были использованы в течение последних 13 лет. Президент Ильхам Алиев в новых поселках для вынужденных переселенцев в 2003-2016 годах 32 раза провел встречи.

За последние 13 лет выдаваемое вынужденным переселенцам ежемесячное пособие выросло в 4, а ежемесячные выплаты на коммунальные услуги – в 4,5 раз.

А.Гасанов пишет, что с целью улучшения инфраструктуры объектов, в которых поселились вынужденные переселенцы, по подписанному между Всемирным банком и правительством Азербайджана кредитному соглашению, было реализовано 910 микропроектов на 85,6 млн. манатов, которыми воспользовались 610 тысяч человек. Кроме того, 11 тысячам вынужденных переселенцев были выданы микрокредиты на 7, 7 млн. манатов. В результате принятых мер за последние 13 лет уровень бедности среди вынужденных переселенцев сократился с 75 до 12 процентов, в 2016 году на каждого вынужденного переселенца было израсходовано 750 манатов.