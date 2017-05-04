Обнародовано число пользователей Facebook

2017-05-04 10:30 | www.oxu.az | 3

Количество пользователей сети Facebook достигло 1,94 миллиарда, около 1,28 миллиарда человек общаются в соцсети ежедневно.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, соответствующие данные были опубликованы в отчёте о доходах компании в первом квартале 2017 года.

Согласно информации, эта цифра на 18 процентов выше по сравнению с результатом за прошлый год.

«У нас был очень хороший старт в 2017 году. Мы продолжаем работать над созданием инструментов, которые поддерживают сильное мировое сообщество», - заявил руководитель компании Facebook Марк Цукерберг.

Также из отчёта следует, что доход, который приносит компании один пользователь, вырос с 3,32 доллара за первый квартал в 2016 году до 4,23 за тот же период в текущем году.

Как сообщают СМИ, на сегодняшний день почти 27 процентов населения планеты пользуются соцсетью Facebook.

Н.О.