В туркменской Авазе проходит международный форум по транспорту и логистике

2017-05-04 10:26 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - На прикаспийском туристическом курорте «Аваза» в четверг начала работу двухдневная международная конференция по транспорту и логистике, говорится в сообщении туркменского правительства.

"Туркменистан стал одним из ведущих государств в транспортно-логистической сфере. На современном этапе в нашей стране ведётся последовательная работа по расширению транспортной инфраструктуры и реализации проектов создания транснациональных коридоров", - говорится в обращении президента страны Гурбангулы Бердымухамедова к участникам мероприятия.

В форуме принимают участие представители зарубежных транспортно-логистических компаний, международных организаций, государственных структур и инвесторов. В повестку дня конференции включены актуальные вопросы, в числе которых роль транспорта и логистики в экономике, будущее логистической системы, перспективы и развитие коммуникационной инфраструктуры железнодорожной отрасли, морского, речного транспорта.

Официальный Ашхабад задействован в ряде масштабных проектов. Важными звеньями международной сети транспортных коммуникаций в регионе призваны стать железные дороги Казахстан–Туркменистан–Иран и Туркменистан–Афганистан–Таджикистан, автомобильные и железнодорожные мосты через реку Амударья, аэропорты, скоростные автомагистрали, международный морской порт города Туркменбаши.

(Автор: Гусейн Гасанов)