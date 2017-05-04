Иракская армия открыла новый фронт для борьбы с ИГ на северо-западе Мосула

2017-05-04 10:26 | www.trend.az | 3

Иракские ВС открыли новый фронт для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) на северо-западе Мосула, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.