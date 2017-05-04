В Джалилабаде микроавтобус перевернулся и сгорел, пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок

2017-05-04 10:45 | www.apa.az | 3

В Джалилабадском районе перевернулся и сгорел пассажирский микроавтобус.

Как сообщает южное бюро АПА, в результате происшествия жители села Шилевенге – 11-летняя Назрин Гахраманова, 29-летняя Улькер Махмудова, 35-летняя Эльнара Ахмедова, 23-летняя Мелек Рагимли, 25-летняя Равана Аббасова, 48-летняя Хурама Агашова, 27-летняя Тунзхала Фараджева, 38-летняя Кенюль Мирзоева получили ожоги различной степени тяжести.

Их доставили в отделение реанимации. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Женщины ехали в поле для работ. По факту ведется расследование.

Отметим, ДТП было зарегистрировано сегодня утром в селе Меликгасымлы. Причиной возгорания послужило то, что автобус сошел с дороги и перевернулся.