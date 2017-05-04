В Туркменистане скоропостижно скончался вице-премьер по промышленности

2017-05-04 10:33 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/- Скоропостижно в возрасте 50 лет скончался заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Эрешов, говорится в распространенном в четверг сообщении туркменского правительства.

Эрешов курировал вопросы промышленности и был куратором по Лебапскому велаяту (области) страны. С апреля по июль 2014 года занимал должность министра строительства и архитектуры Туркменистана. С июля 2014 года был назначен вице-премьером.

"Многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие промышленности страны снискали Батыру Эрешову большое уважение среди коллег. Память о способном руководителе, высококвалифицированном специалисте и благородном человеке Батыре Наркулыевиче Эрешове навсегда сохранится в наших сердцах", - сказано в сообщении, подписанном руководством страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)