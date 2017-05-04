Министр образования: «60 процентов получивших образование за границей человек работают в частном секторе»

2017-05-04 10:50 | www.apa.az | 3

«Подписанное президентом Ильхамом Алиевым в апреле 2007 года распоряжение об утверждении «Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 гг.» предоставило всесторонние возможности для еще большего расширения международных связей нашей страны в сфере образования».

Как сообщает АПА, об этом говорится в опубликованной в газете «Азербайджан» статье министра образования Микаила Джаббарова.

По словам министра, число студентов, получивших право получать образование в рамках программы, достигло 3558 человек, до сегодняшнего дня в рамках госпрограммы 1470 человек стали выпускниками иностранных вузов: «Эти выпускники получили образование в самых ведущих университетах мира в сферах медицины, инженерии, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, а также в других важных для нашей страны областях. 95 процентов выпускников по госпрограмме работают по своей специальности, 5 процентов – по другой специальности. 60 процентов выпускников работают в частном, 40 процентов - в государственном секторе».