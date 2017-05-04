Более 200 семей выразили желание вернуться в Джоджуг Марджанлы

2017-05-04 10:52 | www.apa.az | 3

«Результаты апрельских боев создали благоприятные условия для восстановления безопасности в селе Джоджуг Марджанлы, возвращения вынужденных переселенцев в свои родные края. Эта победа Азербайджана является началом великого возвращения, которого мы так долго ждали».

Как сообщает АПА, об этом говорится в статье заместителя премьер-министра, председателя Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, заместителя председателя ПЕА Али Гасанова в газете «Азербайджан».

А.Гасанов отметил, что президент Ильхам Алиев подписал историческое распоряжение в связи с восстановлением села Джоджуг Марджанлы: «Согласно этому распоряжению на первом этапе для построения 50 частных домов, школы и соответствующей инфраструктуры было выделено 4 миллиона манатов. Завершились работы по разминированию территории, а также проекты по восстановлению села. Параллельно этим работам в селе проводились дороги. Строительство жилых домов и школы продолжается.

В Джоджуг Марджанлы сейчас есть 400 домашних хозяйств, зарегистрированы 1428 жителей. Более 200 из этих семей, которые поселились в 17 различных городах и районах республики, выразили письменное желание вернуться в свои дома.

С уверенностью можно сказать, что в результате принятых президентом Ильхамом Алиевым мер не далек тот день, когда будет положен конец оккупантской политике Армении и вынужденные переселенцы вернутся в свои родные дома».