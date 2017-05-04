Тяжелое ДТП в Гяндже: Есть раненые

2017-05-04 10:38 | www.oxu.az | 3

В Гяндже произошло тяжелое ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель Гянджи Амин Алиев, 1983 года рождения, на автомобиле марки «ВАЗ 2107» столкнулся с «ВАЗ 21011», за рулем которого находился Иса Вердиев, 1972 года рождения.

В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, а также жители Дашкесанского района Ильгар Вердиев, 1979 года рождения, и Горхмаз Салманов, 1978 года рождения.

Трое из них были доставлены в больницу скорой помощи Гянджи, а один – в частную больницу в Гяндже.

Расследуются причины произошедшего.

A.M.

