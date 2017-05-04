Один день в голландском Эйндховене (ФОТО)

2017-05-04 10:57 | www.trend.az | 3

ЭЙНДХОВЕН /Trend/ Эйндховен - один из колоритных городов Голландии. Он расположен в провинции Северный Брабант и имеет удачное расположение, соединяющее страну с Германией и Бельгией. Вы именно отсюда можете начать свое путешествие как в Амстердам, так и в такие города, как Роттердам, Утрехт, бельгийские Льеж, Антверпен, Брюссель, немецкие Дуйсбург, Дюссельдорф, Дортмунд, Кельн, Бонн. Большинство этих городов находится в 2-3 часах езды (на машине, автобусе, поезде) от Эйндховена.

Аэропорт Эйндховена считается вторым наиболее загруженным аэропортом Нидерландов по количеству обслуживаемых пассажиров после амстердамского Схипхол. Но эта воздушная гавань считается дешевым перевалочным пунктом, ведь именно с ней работают такие бюджетные авиакомпании, как "Ryanair", "Wizz air". К примеру, из Будапешта в Эйндховен в период скидок можно приобрести авиабилет в обе стороны за 26 евро. Действительно дешево.

На первый взгляд, Эйндховен может показаться динамичным и молодым городом благодаря количеству ультрасовременных зданий и объектов. В этом можно убедиться уже в аэропорту - в туалетной комнате установлен оригинальный кран, который вначале выдает воду, а после того, как помоете руки, мощный поток воздуха. И не нужен отдельный сушильный аппарат - два в одном. Оригинальный подход.

Дорога между аэропортом и центром города занимает примерно 20 минут и обходится в 2,7 евро. А если вам надо в Амстердам, прямо из аэропорта каждый час отправляются специальные автобусы. Время в пути 1,45 часа, а билет обойдется в 22,5 евро. Что очень удобно в Голландии, так это то, что билеты на общественный транспорт можно приобретать как в киосках, так и прямо на месте - у водителя.

Лишь по прибытии в центр можно удостовериться, что Эйндховен не молодой город, а имеет многовековую историю. Первое упоминание о городе датируется началом тринадцатого века и вы станете очевидцами этого на прогулке по уютным узким улочкам мимо старинных построек.

Центром Эйндховена можно считать железнодорожный вокзал. Он находится рядом со многими основными достопримечательностями, а также торговыми центрами.

Город гордится тем, что именно здесь образовалась всемирно известная компания "Philips", и ее главный офис до сих пор находится в Эйндховене. Среди узких улочек можно найти небольшой музей корпорации, посвященный ее становлению и развитию. Город широко известен в Европе и своим автомобильным концерном "DAF" (Van Doorne’s Automobiel Fabriek), эмблема которого украшает бамперы грузовиков и пассажирских автомобилей. Среди туристов пользуется популярностью музей "DAF".

Для фанатов футбола Эйндховен может быть интересен своим клубом "PSV", который в начале своей карьеры состоял из футболистов-сотрудников той же компании "Philips". В этом клубе, имеющем здесь также свой музей, выступали крупнейшие звезды мирового футбола – бразильцы Роналдо и Ромарио, Рууд Гуллит, Рууд Ван Нистелрой, Патрик Клайверт и многие другие.

Среди основных достопримечательностей города - римско-католическая церковь святой Екатерины ("Sint-Catharinakerk"), крупнейший художественный музей Ван Аббе ("Stedelijk van Abbe Museum") и музей научных достижений в виде летающей тарелки "Эволюон" ("Evoluon").

(Автор, фото - Эльчин Гусейнов)