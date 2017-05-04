Иран и Пакистан обсудили инцидент на границе

2017-05-04 10:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся с визитом в Исламабаде, встретился с министром внутренних дел Пакистана Чодри Ниссаром Али Ханом. Как сообщает IRNA, во время беседы глава внешнеполитического ведомства Ирана представил пакистанскому министру требования Ирана об улучшении сотрудничества между двумя странами в связи с недавним инцидентом на границе, в результате которого было убито несколько иранских пограничников.

Сегодня, 3 мая, высокопоставленная иранская делегация во главе с министром иностранных дел Ирана прибыла в Пакистан в связи с недавним пограничным инцидентом.

Главу МИД Джавада Зарифа сопровождают губернатор иранской провинции Систан-Белуджистан Али Осат Хашеми, заместитель начальника бригадного генерала иранских вооруженных сил генерал Голам Реза Мехраби, командующий иранской пограничной бригадой бригадный генерал Касем Резаи, заместитель министра внутренних дел по делам безопасности Хусейн Зульфикари и посол Ирана в Пакистане Мехди Хонардост.

Во время переговоров члены иранской делегации также высказали свои собственные взгляды по поводу улучшения сотрудничества между Ираном и Пакистаном по пограничным вопросам.

В среду вечером 9 иранских пограничников погибли во время засады террористов.

По сообщениям, они были убиты во время патрулирования в городе Мириаве в юго-восточной провинции Ирана Систан-Белуджистан, поблизости от границы с Пакистаном.

(Автор: Эльмира Таривердиева)