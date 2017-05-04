Министр: «За последние годы результаты выпускников IX классов улучшились на 17%»

2017-05-04 11:03 | www.apa.az | 3

«В результате проведенных за последние годы мер, общие показатели качества образования динамично растут».

Как сообщает АПА, об этом говорится в опубликованной в газете «Азербайджан» статье министра образования Микаила Джаббарова.

По словам министра, в 2012 году число выпускников IX классов, получивших положительные оценки по всем предметам, составляло 50,2%, а в 2016 году возросло до 67,2%, то есть за последние 4 результаты выпускников улучшились на 17%: «Так, число выпускников, получивших оценку «отлично» в 2015 году, составляло 7%, а в 2016 составило 9,2%. Число выпускников XI классов, получивших соответствующую оценку по всем трем предметам, в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 2% и составило 65%. Число выпускников получивших «отлично» по всем трем предметам выросло с 6,8% до 8,8%».

М.Джаббаров отметил, что согласно распоряжению президента страны, 100 тысячам преподавателей (70% всех преподавателей), прошедшим диагностическую оценку в течение последних 2 лет, повысили зарплату: «Только в 2016 году согласно распоряжению президента за особые заслуги в развитии образования 175 учителей были удостоены специальной государственной награды, в том числе 1 преподавателю вручили орден «Шараф», 2 – орден «Шохрат», 1 – орден «За службу Родине» 3-ей степени, 1 – Почетный диплом президента Азербайджана, 76 – медаль «Терегги», 3 человека получили звание «Заслуженный деятель науки», 93 – «Заслуженный учитель», 2 – «Заслуженный журналист», 1 – «Заслуженный деятель физической культуры и спорта», - сказал министр.