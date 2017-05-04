Кадыров травмировал ногу – ФОТО

2017-05-04 10:53 | www.oxu.az | 3

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram, что получил травму ноги во время очередной игры в футбол с командой спецотряда быстрого реагирования «Терек», передает Oxu.Az.

«На этот раз они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!», - написал он.

Политик также похвалил современные средства фиксации поврежденных конечностей. «В детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась», - пошутил Кадыров, добавив, что в игре было забито семь голов, в том числе два в ворота его команды.

Н.О.