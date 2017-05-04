Скончался генерал-майор полиции
2017-05-04 11:00 | www.oxu.az | 3
Скончался генерал-майор полиции Сарвар Мехралиев, несколько месяцев назад отправленный в отставку с поста начальника Главного управления следствия и дознания МВД Азербайджана.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на bakipost.az, генерал ничем не болел.
Напомним, что в феврале министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал приказ отправить генерал-майора полиции Сарвара Мехралиева на пенсию с поста начальника Главного управления следствия и дознания МВД в связи с достижением им последнего возрастного предела.