Eurasia Review: Участники Всемирного форума должны ознакомиться с традициями межкультурного диалога Нахчывана

2017-05-04 11:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева 4-6 мая 2017 года в Баку пройдет 4-й Всемирный форум по межкультурному диалогу, говорится в статье эксперта по международным отношениям Университета Маркетта (США) Питера Тейса, опубликованной на американском веб-ресурсе Eurasia Review.

Тема форума этого года - «Продвижение межкультурного диалога: новые пути обеспечения безопасности человека, мира и устойчивого развития», мероприятие организуется в сотрудничестве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН и другими престижными международными организациями, говорится в статье.

Поскольку многие влиятельные международные делегации посетят столицу Азербайджана - Баку, после церемонии закрытия форума им следует посетить также Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, в памятниках которой отражены многие этапы развития человечества, говорится в статье.

Несмотря на то, что Нахчыван на протяжении более двух десятилетий сталкивается с тяжелой экономической блокадой со стороны Армении, его правительство под руководством председателя Верховного Меджлиса Васифа Талыбова добилось значительных успехов в восстановлении исторических и культурных памятников в этом регионе Азербайджана, пишет Тейс.

Достопримечательности, которые ждут гостей форума, - Мавзолей Момине хатун, гробница Юсифа ибн Кусейра и другие древние памятники истории, помогут им оценить и погрузиться в глубины культуры Нахчывана, что является важным краеугольным камнем в азербайджанском многокультурном диалоге и религиозной терпимости, пишет автор.

Нахчыван - земля пророка Ноя, важной фигуры исламской культуры, которая находится в центре истории месопотамской литературы, шумерских и древнегреческих религиозных писаний, пишет Тейс.

Несомненно, что международные делегации, прибывшие на Всемирный форум по международному диалогу, найдут источник вдохновения и расширят свои познания в межкультурном диалоге, ощутив пульс азербайджанской истории в Нахчыване, говорится в статье.

(Автор: Эльмира Таривердиева)