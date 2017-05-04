Объявлена сумма льготных кредитов, выделенных беженцам и вынужденным переселенцам

2017-05-04 11:12 | www.apa.az | 3

С целью улучшения инфраструктуры объектов, в которых поселились вынужденные переселенцы, по подписанному между Всемирным банком и правительством Азербайджана кредитному соглашению, было реализовано 910 микропроектов на 85,6 млн. манатов, которыми воспользовались 610 тысяч человек.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в статье заместителя премьер-министра, председателя Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, заместителя председателя ПЕА Али Гасанова в газете «Азербайджан».

Он отметил, что кроме того, 11 тысячам беженцев и вынужденных переселенцев были выданы микрокредиты на 7,7 млн. манатов. С целью финансирования инвестиционных проектов более 2 тыс. вынужденных переселенцев в Азербайджане за последние 13 лет получили по линии Национального фонда поддержки предпринимательства льготные кредиты на общую сумму 40 млн. манатов.