В Армении произошло покушение на старосту села Норашен

2017-05-04 11:14 | www.apa.az | 3

В Араратской области вечером 3 мая произошел инцидент со стрельбой, ранен житель этой ж области К.Ч.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, об этом заявили в пресс-службе полиции Армении. По данным, около 19:10 часов из медцентра Арташата поступил сигнал о том, что к ним с огнестрельным ранением доставлен К.Ч. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что на участке Верин Арташат – Арташат неизвестный на автомобиле перекрыл дорогу машине, за рулем которой находился К.Ч, и открыл стрельбу.

В обстрелянном автомобиле находился староста села Норашен. Ранен его водитель.