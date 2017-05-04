Акционер Azercell покинул Turkcell

2017-05-04 11:06 | www.oxu.az | 3

Один из акционеров Turkcell - компания Telia Sonera - 3 мая осуществил продажу инвесторам 150 миллионов акций.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, в заявлении Telia Sonera говорится, что продажа является частью стратегии компании по фокусировке на странах Скандинавии и Прибалтики.

Стоимость 150 млн акций составляет примерно 520 млн долларов. Наряду с этим, прямая доля скандинавской телекоммуникационной компании в Turkcell уменьшилась с 14,2% до 7,2%. Косвенная доля Telia Sonera в Turkcell составляет 24%.

Отметим, что Turkcell является одним из косвенных акционеров действующей в Азербайджане компании Azercell Telekom.

У.А.