В США испытали новую ракету-носитель для микроспутников – ВИДЕО

2017-05-04 11:12 | www.oxu.az | 3

В США состоялся первый испытательный запуск ракеты Vector-R, способной выводить на орбиту микроспутники. Испытания прошли на полигоне в пустыне Мохаве в Калифорнии и завершились успешно.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Space.com.

По плану одноступенчатая Vector-R должна была достичь высоты в полтора километра. Создала ракету компания Vector Space Systems.

Ракета Vector-R предназначена для доставки на низкую орбиту грузов массой до 60 кг. Vector Space Systems намерена провести летом нынешнего года еще один испытательный пуск, а в 2018 году осуществить первый коммерческий запуск.

Vector Space Systems планирует в 2019 году осуществить 12 коммерческих пусков и со временем довести их количество до 100 в год.

Одновременно компания разрабатывает более мощную версию носителя – Vector-H – способную доставлять на низкую орбиту полезную нагрузку массой до 125 кг.

Н.О.