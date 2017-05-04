ОБСЕ консультирует Туркменистан в области борьбы с финансированием терроризма

2017-05-04 11:11 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - ОБСЕ организовала в Ашхабаде семинар по передовому опыту в области борьбы с финансированием терроризма, говорится в пресс-релизе организации.

В мероприятии приняли участие сотрудники финансовых институтов, соответствующих министерств, правоохранительных структур и регулирующих органов Туркменистана. Участники обсудили методы финансирования терроризма, а также возникающие угрозы и уязвимые моменты в этой сфере.

Эксперты предоставили обзор соответствующих международно-правовых норм и стандартов. Содействие в проведении семинара оказало Бюро координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ.

"На сегодняшний день терроризм является одной из наиболее серьезных угроз миру, безопасности и стабильности, а также социально-экономическому развитию и соблюдению прав человека на пространстве ОБСЕ и за его пределами", - приводятся в информации слова главы ашхабадского центра ОБСЕ Натальи Дрозд.

По мнению главы центра ОБСЕ, эффективные меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях должны включать блокирование сетей, используемых для финансирования терроризма. Туркменистан присоединился к ОБСЕ 30 января 1992 года. За последние годы в туркменской столице проводилась серия крупных международных форумов ОБСЕ и ООН.

(Автор: Гусейн Гасанов)