Названа сумма кредитов беженцам и вынужденным переселенцам

2017-05-04 11:19 | www.oxu.az | 3

Вынужденные переселенцы в Азербайджане за последние 13 лет получили по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) льготные кредиты на общую сумму 40 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов написал в своей статье в газете «Azerbaycan».

«По линии НФПП за последние 13 лет более 2 тыс. вынужденным переселенцам были выделены льготные кредиты на 40 млн манатов с целью финансирования инвестиционных проектов», - говорится в статье.

«С целью улучшения инфраструктуры в объектах временного проживания вынужденных переселенцев за счет средств Всемирного банка реализовано 910 микропроектов. Совокупная стоимость их составляет 85,6 млн манатов. Выгоду от реализации этих микропроектов получили 610 тыс. человек», - подчеркивается в статье.

У.А.

