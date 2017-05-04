Производство в Зоне свободной торговли Азербайджана может начаться в этом году

2017-05-04 11:25 | www.oxu.az | 4

Мы рассчитываем на прием первых реципиентов в Зоне свободной торговли на территории ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (Бакинский порт) уже к концу этого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил советник гендиректора Бакинского порта Турал Алиев.

«Мы ожидаем первых предпринимателей, желающих построить бизнес в Зоне свободной торговли, уже к концу года. Интерес к Зоне свободной торговли в Аляте очень высокий. Как отечественные предприниматели, так и торговые палаты различных стран, мировые ведущие частные компании хотят наладить производство в Зоне свободной торговли», - сказал Т. Алиев.

По словам Т. Алиева, консалтинговая компания Economic Zones World FZE (ОАЭ) работает над законопроектом и генпланом Бакинского порта, включая тарифы, налоги, таможенные льготы:

«Если эти работы удастся завершить к концу 2017 года, будет составлен также маркетинговый план Зоны свободной торговли».

У.А.

